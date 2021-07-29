Yüzme Havuzunun Halka Açık Saatleri Değişti

Yeni Halk saatleri şöyle; Erkek Halk Seansı Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Saat 18:00 ile 21:00 saatleri arasında. Kadın Halk Seansı ise, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 18:00 ile 20:00 saatleri arasında.
Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi (Ücretsiz) 6-18 Yaş İçin. Sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25.00 TL. Halka açık saatlerde tek kişilik abone ücreti ise (haftada en fazla 3 gün) 180 TL. 6-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlere yüzme ücretsiz. Kayıt Yeri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu Kayıt Bürosu.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.