29 Tem 2021 - 12:37- Spor G: 29 Tem 2021 - 12:40

Yüzme Havuzunun Halka Açık Saatleri Değişti

Merkez Yeşilyurt İlçesi Şeker Kompleksinde bulunan Malatya Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun halka açık gün ve saatleri değişti.

Yüzme Havuzunun Halka Açık Saatleri Değişti mask

Yeni Halk saatleri şöyle; Erkek Halk Seansı Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Saat 18:00 ile 21:00 saatleri arasında. Kadın Halk Seansı ise, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 18:00 ile 20:00 saatleri arasında.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi (Ücretsiz) 6-18 Yaş İçin.  Sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25.00 TL. Halka açık saatlerde tek kişilik abone ücreti ise (haftada en fazla 3 gün) 180 TL. 6-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlere yüzme ücretsiz. Kayıt Yeri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu Kayıt Bürosu.

(Haber Merkezi)

29 Tem 2021 - 12:37 Malatya- Spor

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