Yüzme Havuzunun Halka Açık Saatleri Değişti

Yeni Halk saatleri şöyle; Erkek Halk Seansı Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Saat 18:00 ile 21:00 saatleri arasında. Kadın Halk Seansı ise, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 18:00 ile 20:00 saatleri arasında.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi (Ücretsiz) 6-18 Yaş İçin. Sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25.00 TL. Halka açık saatlerde tek kişilik abone ücreti ise (haftada en fazla 3 gün) 180 TL. 6-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlere yüzme ücretsiz. Kayıt Yeri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu Kayıt Bürosu.

(Haber Merkezi)