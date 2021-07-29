Koleksiyonunda 80 Takımın Atkısı Var

Yozgatspor taraftarı olan Abdülmelik Tuncay Özentürk, uzun yıllar kırmızı-siyahlı takımda hem amigoluk hem de taraftar derneği başkanlığında görev aldı. Bu süre zarfında gerek deplasman maçlarında gerekse Yozgat’ta oynanan maçlarda rakip taraftarlarla atkı değiştirme geleneğini devam ettirdi. Özentürk, sahip olduğu atkılarla geniş bir koleksiyon oluşturdu. Özentürk, Yozgatspor atkısıyla başlayan koleksiyonunda yaklaşık 80 parçaya ulaştı.

Özentürk’ün koleksiyonunda Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde bulunan takımların atkıları bulunuyor. Özentürk’ün hedefi yurt dışı da olmak üzere atkı koleksiyonu sayısını 250’ye çıkarmak.

(iha)