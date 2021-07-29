Kadın Sporcular Sahaya İndi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3.Lig ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde çalışmalar başladı. Kadın futbolunun Malatya’daki tek temsilcisi olan kulüp, bünyesine yeni sporcular katmak amacıyla yaz spor okulunu açtı. 30 lisanslı sporcusu bulunan kulüp, Ekim ayında başlatılması planlanan lige hazırlanacak.

“İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, kulüp olarak iyi bir altyapıya sahip olduklarını ifade etti. Genç bir futbolcu gruplarının olduğunu dile getiren Çelebi,

Kulübümüzde 30 lisanslı sporcumuz var. Bunun yanında henüz takıma katılmamış olan bazı futbolcularımızda bulunuyor. Duruma göre 1-2 transfer daha yapmayı planlıyoruz” dedi. Çelebi, kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden buyana altyapı bizim için hep öncelikli oldu. Kendi yetiştirdiğimiz sporcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla bugüne kadar mücadele ettik. Bundan sonrada bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Geçen yıl altyapıdan iyi sporcular çıkarttık. Bu sezon ligde genç sporcularımızla mücadele edeceğiz.

Yeni sezon hazırlıklarının başladığını ifade eden Çelebi,

İyi bir ekibimiz var. Altyapıdan yetişen sporcularımız bu sezon A takımda forma giyecek. Bu sporcularımız bir arada yetişmeleri, birlikte forma giymeleri bizim adımıza büyük bir avantaj sağlayacak. Ligin Ekim ayında başlatılması planlanıyor. Bizde bu anlamda antrenmanlarımıza başladık. Duruma göre hazırlıklarımızı verimli bir şekilde geçirip, sezona hazırlanacağız

diye konuştu.