Son 7 ayda bin 939 vaka

Genelde yaz aylarının başlamasıyla beraber en çok duyduğumuz haberlerden biri de yangın haberleri, yangının çıkma nedenlerine baktığımız zaman, bilgisizlik, tedbirsizlik, dikkatsizlik, sıçrama, doğa olayları, sabotaj ve kaza sebeplerini saymak mümkün. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre Malatya’da son 7 ayda bin 939 yangın olay çeşidi yaşandı.

Malatya’da 2021 yılı Temmuz ayına kadar meydana gelen yangın olayları ve çeşitleri şu şekilde; ev-çatı yangını 110, iş yeri yangını 39 ot, çöp, bahçe yangını bin 304, araç yangını 76, trafik kazası kurtarma 192, sel veya su baskını 28, kömürlük/odunluk 28, boğulma 6, orman yangını 40, diğer 119 toplamda ise bin 939 olay yaşandı.

Boğulma vakalarıyla alakalı konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar, bu konuda yeterli ekipmana sahip olduklarını söyledi. Acar, “Burada ciddi manada yeterli ve eğitimli bir ekibimiz var. Şu anda boğulmalara müdahale etmek için gece ortamına, kış ortamına uygun tüm ekipmanlarımız mevcut ve hiçbir eksiğimiz yok. Yani biz gece dalışı da yapabiliyoruz, su altı kameralarımız var, müdahale noktasında her türlü eğitim yeterliliğimiz var. Dalgıçlarımız için özel tasarlanmış, bir kurtarma aracımız var, bir olay olduğu zaman arkadaşlar araca direkt binip olay yerine gidebiliyorlar, bu da daha hızlı müdahale için” dedi.

Serinlemek amacıyla baraj ve göletlere giren çocuklara uyarıda bulunan Acar, buradaki en büyük görevin ailelere düştüğünü belirtti. Acar, “Şunu son olarak belirtmek istiyorum ki değerli hemşerilerimiz bu konuda biraz hassas davranmalı bilhassa Malatya’da Orduzu Göleti ve çevremizdeki sulama göletletleri tehlike arz ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması için ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KENDİNE GÜVENEN İNSANLAR DAHA FAZLA BOĞULUYORLAR”

Acemi yüzücülerden çok yüzme bilen insanların daha çok boğularak öldüğüne dikkat çeken Acar,

Boğulmalarda dikkat çeken bir konuda şu, kendin güvenen insanlar daha fazla boğuluyorlar. Çünkü tatlı sular, durgun sular insanı erken yoruyor ve erken yorduğu için ayrıca dip yapısı da bilinmeyince de maalesef boğulma olayları yaşanıyor. Bu tür olayları eğitimlerle ve dikkatli davranışlarla engelleyebileceğimize inanıyorum

ifadelerini kaydetti.

Boğulma vakalarında yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de profesyonel olmayan kişilerin boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmaya çalışmasından kaynaklı olduğunu açıklayan Mehmet Hanifi Acar,

Bir de boğulmaya şahit olanlar, boğulanı kurtarmak isteyince profesyonel olmadıkları için en çok onlar boğuluyor. Çünkü o can havli dediğimiz hareketle kişiyi kendisine çekip maalesef kendisinin de boğulmasına sebebiyet veriyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım

cümlelerini sarf etti.

“GÖLETLER VE BARAJLAR TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR”

Gölet ve barajların dip yapısının toprak olduğunu ve bu durumun da tehlike arz ettiğine çeken İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar:

Malatya’da bulunan bütün göletler ve barajlar tehlike arz etmektedir. Çünkü suyun altında ne ile karşılaşacağı bilinmemektedir. Dip yapısı toprak olduğu için denizlerle karıştırmamak lazım, çünkü gölet ve barajların altı genelde bataklık halinde oluyor. Şehre ve mesire yerlerine daha yakın olan göletlerde daha fazla boğulma oluyor. Bu da neyi gösteriyor, insanların daha rahat ulaşabileceği baraj ve göletlerde boğulmalar daha fazla

dedi.

Sadece boğulma vakaları için değil her türlü tehlike için tedbirli olunması gerektiğinin önemini vurgulayan Acar,

Tedbir almayı kendimize huy edinmemiz lazım, sadece boğulma için değil trafikte de yangın önlemlerinde de tedbirli davranmamız gerekiyor. Yani tedbirli davranırsak hem yangınları, hem boğulmaları, hem trafikte daha az can kaybına ve mal kaybına sebebiyet vermiş oluruz

şeklinde konuştu.