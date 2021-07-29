29 Tem 2021 - 12:07- Kültür & Sanat G: 29 Tem 2021 - 12:09

UNESCO, Arslantepe ile ilgili görselleri paylaştı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) kalıcı listeye aldığı Arslantepe Höyüğü ile ilgili görselleri resmi internet sitesinde paylaştı.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
UNESCO, Arslantepe ile ilgili görselleri paylaştı mask

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

UNESCO, kalıcı listeye alınan Arslantepe ile ilgili olarak, “Arslantepe Höyüğü, Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında, Malatya ovasında yer alan 30 metre yüksekliğindeki arkeolojik bir höyüktür. Alandan elde edilen arkeolojik kanıtlar, en azından MÖ 6. binyıldan Roma dönemine kadar olan işgaline tanıklık ediyor. Erken Uruk döneminin en erken katmanları, MÖ 4. binyılın ilk yarısına ait kerpiç evler ile karakterize edilir. Alanın en belirgin ve gelişen dönemi, sözde saray kompleksinin inşa edildiği Geç Kalkolitik dönemdir. Önemli kanıtlar ayrıca, en belirgin şekilde Kraliyet Mezarı kompleksi tarafından tanımlanan Erken Tunç Çağı dönemine tanıklık eder. Arkeolojik stratigrafi daha sonra Geç Hitit seviyeleri de dahil olmak üzere Paleo-Asur ve Hitit dönemlerine kadar uzanır. Site, Yakın Doğu'da bir Devlet toplumunun ve yazıdan önce gelen sofistike bir bürokratik sistemin ortaya çıkmasına yol açan süreçleri göstermektedir. Bölgede, aralarında dünyada şimdiye kadar bilinen en eski kılıçların da bulunduğu, olağanüstü metal nesneler ve silahlar kazılmıştır; bu, onları yeni siyasi güçlerinin araçları olarak sergileyen bir elitin ayrıcalığı olarak organize savaş biçimlerinin başladığını düşündürmektedir” paylaşımını yaparak, höyükle ilgili görsellere yer verdi.
# malatya, Arslantepe44, unesco

29 Tem 2021 - 12:07 Malatya/ Battalgazi- Kültür & Sanat

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Arslantepe kalıcı listede! mask
Arslantepe kalıcı listede!
Yazmayı çok seviyorum mask
Yazmayı çok seviyorum
El emeği motife dönüşüyor mask
El emeği motife dönüşüyor
‘En iyi yaş kayısı’ yarışması yapıldı mask
‘En iyi yaş kayısı’ yarışması yapıldı
Köprüleriyle ünlü ilçe, Arapgir mask
Köprüleriyle ünlü ilçe, Arapgir
‘Mor gülzade’ tatlısına talep çok! mask
‘Mor gülzade’ tatlısına talep çok!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL