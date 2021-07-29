UNESCO, Arslantepe ile ilgili görselleri paylaştı

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

UNESCO, kalıcı listeye alınan Arslantepe ile ilgili olarak, “Arslantepe Höyüğü, Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında, Malatya ovasında yer alan 30 metre yüksekliğindeki arkeolojik bir höyüktür. Alandan elde edilen arkeolojik kanıtlar, en azından MÖ 6. binyıldan Roma dönemine kadar olan işgaline tanıklık ediyor. Erken Uruk döneminin en erken katmanları, MÖ 4. binyılın ilk yarısına ait kerpiç evler ile karakterize edilir. Alanın en belirgin ve gelişen dönemi, sözde saray kompleksinin inşa edildiği Geç Kalkolitik dönemdir. Önemli kanıtlar ayrıca, en belirgin şekilde Kraliyet Mezarı kompleksi tarafından tanımlanan Erken Tunç Çağı dönemine tanıklık eder. Arkeolojik stratigrafi daha sonra Geç Hitit seviyeleri de dahil olmak üzere Paleo-Asur ve Hitit dönemlerine kadar uzanır. Site, Yakın Doğu'da bir Devlet toplumunun ve yazıdan önce gelen sofistike bir bürokratik sistemin ortaya çıkmasına yol açan süreçleri göstermektedir. Bölgede, aralarında dünyada şimdiye kadar bilinen en eski kılıçların da bulunduğu, olağanüstü metal nesneler ve silahlar kazılmıştır; bu, onları yeni siyasi güçlerinin araçları olarak sergileyen bir elitin ayrıcalığı olarak organize savaş biçimlerinin başladığını düşündürmektedir” paylaşımını yaparak, höyükle ilgili görsellere yer verdi.