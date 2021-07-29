Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

Dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede faciaya dönüşen orman yangının yasa boğan bilançosunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AFAD açıkladı.
Bakan Pakdemirli sosyal medyasından yaptığı açıklamada
Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde ikamet eden iki vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
dedi.
AFAD ise yaptığı açıklamada
Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.