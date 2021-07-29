29 Tem 2021 - 11:37- Gündem G: 29 Tem 2021 - 11:58

Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

AFAD, Manavgat yangınında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti! mask

Dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede faciaya dönüşen orman yangının yasa boğan bilançosunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AFAD açıkladı.

Bakan Pakdemirli sosyal medyasından yaptığı açıklamada

Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde ikamet eden iki vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. 

dedi.

 AFAD ise yaptığı açıklamada

Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

ifadelerini kullandı.
# Manavgat, malatya, orman yangını, son dakika

29 Tem 2021 - 11:37 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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