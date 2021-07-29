Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

Dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede faciaya dönüşen orman yangının yasa boğan bilançosunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AFAD açıkladı.

Bakan Pakdemirli sosyal medyasından yaptığı açıklamada

Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde ikamet eden iki vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

dedi.

AFAD ise yaptığı açıklamada

Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

ifadelerini kullandı.