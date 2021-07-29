Trafiğe kayıtlı araç sayısı 190 bine ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistiki bilgileri yayınlandı. Buna göre, Türkiye genelinde Haziran ayında 104 bin 316 taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı kaydedildi. Malatya’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 189 bin 898 oldu. Bu rakam Elazığ’da 135 bin 753, Bingöl’de 17 bin 934, Tunceli’de ise 9 bin 990 olarak kaydedildi.

Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,7 arttı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 104,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 86,3, motosiklette yüzde 46,9, otomobilde yüzde 35,4, traktörde yüzde 31,1, otobüste yüzde 21,7, kamyonda yüzde 17,3 ve kamyonette yüzde 16,3 artış gösterdi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 155,5, otomobilde yüzde 65,5, kamyonette yüzde 38,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 37,2, traktörde yüzde 20,4, motosiklette yüzde 7,0 artarken otobüste yüzde 15,5 ve minibüste yüzde 1,2 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 24 milyon 729 bin 901 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 842 bin 50 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde 607 bin 289 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 56,5 artarak 607 bin 289 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 21 bin 155 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 586 bin 134 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 59,6'sını benzin yakıtlı araçlar oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 190 adet otomobilin yüzde 59,6'sı benzin, yüzde 27,0'ı dizel, yüzde 8,1'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 440 bin 158 adet otomobilin ise yüzde 38,0'ı dizel, yüzde 36,2'si LPG, yüzde 25,0'ı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak açıklandı.

(Haber Merkezi)