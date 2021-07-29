Kanbay’dan zorunlu açıklama!

Malatya’da son günlerde İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın görevinden alınarak, yerine bir ‘cemaat ya da sendikanın’ istediği kişinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirileceği iddiaları konuşulmaya başladı. Battal Kanbay’ın Eylül ayında görevinden alınması için çalışmaların olduğu iddia edilirken, sosyal medyadan Kanbay’ın görevde kalması için destek mesajları atılmaya başladı.

İl Müdürü Battal Kanbay, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kanbay,

Son günlerde sosyal medyada şahsımla ilgili dillendirilen konular gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda görevimin başında ve hiçbir kurum kişi ya da STK ile problem yaşamadan Malatya’mıza hizmet gayret ve çabası içerisindeyiz ve öyle olmaya devam edeceğiz

ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Kanbay’ın sosyal medyadaki bu paylaşımının altına;

Sayın müdürüm gücünüze güç versin rabbim memleketimize güzel hizmetler yapasınız.”, “Malatya’mız için büyük bir şanssınız müdürüm, başarınız daim olsun”, “Çok yerinde bir açıklama. Başarılar şehrin bütünlüğüyle kazanılır. Ortak paydamız Malatya.”, “Sayın müdürüm başarılarınız daim olsun inşallah.”, “Meyve veren ağaç taşlanır. Bu ülkemizin gerçeğidir. Umuyorum ki yolunuz çok çok uzun.”, “Malatya’da bir yapı sessiz sedasız önüne set olan bürokratları sindirmeye çalışıyor. Sanmayın ki attığınız adımlar bilinmiyor. Ne halt ettikleriniz gün gelir gündeme yansır. Sağı solu arayıp insanları da tehdit etmeyin.”, “Malatya’mızın öz evladı, Malatya sevdalısı kıymetli müdürüm, varlığınız eğitim camiamız adına bize moral ve güç veriyor. Biz gündem yaratmaya çalışan mahfilleri iyi biliyoruz. Mesai arkadaşlarınız olarak her yükü sizinle paylaşmaya hazırız. Yürekten desteğimiz ve duamız sizinle.”, “Malatya’mızda ilk defa safları sıklaştıran birlik ve beraberliği sağlayan şahsınızla eğitim adına güzel hizmetler yapılmaktadır. Bunu istemeyen ve suni gündem yaratmaya çalışan basın ve sosyal medyaya hiçbir zaman itibar edilmeyecektir. Allah yar ve yardımcınız olsun.”, “Hocam meyve veren ağaç taşlanır. Malatya için ne kadar güzel şeyler düşündüğünüze biz şahidiz ve her zaman yanındayız bir Malatyalı olarak, başarılarının devamını dileriz.”, “Sayın müdürüm sizin çalışmalarınıza samimiyetinize bizzat şahidim. Allah yar ve yardımcınız olsun meyve veren ağaç daima taşlanmıştır. Malatya için bir Malatyalı olarak yaptıklarınızı hepimiz görüyoruz destekliyoruz.”, “Görev yaptığınız 10 aylık dönemde Malatya'da eğitimin seviyesinin yükselmesi doğrultusunda yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederim inşallah uzun yıllar görevinizin başında olursunuz ve daha güzel hizmetlere vesile olursunuz Battal hocam.

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