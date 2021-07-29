İnönü özel yeteneklerini arıyor

İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, her yıl düzenlenen Özel Yetenek Sınavı’nın normalleşme adımının atılmasıyla beraber yüz yüze yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesi’nin, spor bilimleri alanında, yetişmiş akademik ve idari personel kapasitesiyle çağın gerekliliklerine hâkim bir konumda olduğunu belirterek, “Bölüm olarak başladığımız eğitim kurumu sürecimiz fakülte olarak devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü olmak üzere toplam 4 bölüm yer almaktadır. Kıymetli adaylar; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında sizleri aramızda görebilmek en büyük arzumuzdur. Geleceğe yönelik kariyer plânlaması ve mezuniyet sonrası hazır bulunuşluğunuz açısından SBF sizlere nitelikli bir eğitim sunacaktır. Her yıl düzenlediğimiz Özel Yetenek Sınavımızda puanlarınız objektif bir şekilde değerlendirilecektir” dedi.

SON GÜN 13 AĞUSTOS

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin bilgiler şöyle:

Ön kayıtlar, sınava girecek adaylar tarafından 05-13 Ağustos 2021 tarihine kadar İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) başvuru web sayfası (http://www.inonu.edu.tr/sporbilimleri) üzerinden çevrimiçi (on-line) olarak yapılacak. Ön kayıttan sonra adaylar hiçbir şekilde bölüm değişikliği yapamayacak.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ve İTİRAZLAR

Sınav sonuçları 23 Ağustos 2021 tarihinde SBF web sayfasında (http://www.inonu.edu.tr/sporbilimleri) ilan edilecek. Adaylar, 23 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak olan sınav sonuçlarını takip ederek, kendi puanlarında herhangi bir yanlışlık olduğunu tespit ettikleri takdirde, bir dilekçe veya çevrimiçi başvuru sayfasından mesaj sistemi ile sınav komisyonuna müracaat ederek, yanlışlık var ise düzeltilmesini isteyebilirler. Bu amaçla komisyon 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 08:00’dan 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar eğer var ise itirazları kabul eder. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

Sınav sonuçlarının ilanından sonra, adayların sınava yönelik yapacakları itirazlar dikkate alınmayacak. Sınav sonuçları; 25 Ağustos 2021 tarihinde Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre Asil ve Yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacak.

İTİRAZLAR ÜCRETE TABİ

Sınav sonuçlarına itiraz eden adaylar, bu haklarını 200 TL karşılığında kullanabilecekler. Üniversitenin yayınladı kitapçıkta, aday itirazları için, “Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, Fakültemiz Dekanlık Makamına faks veya e-mail mesaj ile bir dilekçe ve T.C. Halk Bankası İnönü Üniversitesi Şubesi TR62 0001 2009 5580 0006 0000 16 nolu İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına 200 TL yatırıldığına dair “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav İtirazı” ibareli dekontla birlikte başvuru yapabilir” açıklamasına yer verildi.

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMLERİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERİN KONTENJANLARI ŞÖYLE:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 24 erkek, 15 kadın olmak üzere toplam 40 öğrenci alınacak.

Antrenörlük Eğitimi Bölümünden 30 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 50 öğrenci alınacak.

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünden 20 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 40 öğrenci alınacak.