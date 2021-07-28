Yeşilyurt’un Fikstürü Çekildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı fikstür çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig 2.Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor ligin ilk haftasında 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Düzcespor’a konuk olacak. Turuncu yeşilliler ligin son haftasını ise bay olarak maç yapamadan geçirecek. 2. Grup’ta son maçlar 26 Aralık Pazar günü oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Yeşilyurt Belediyespor’un 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynayacağı karşılaşmalar şöyle:
1.hafta: Düzcespor-Yeşilyurt
2.hafta: Yeşilyurt-Şile Yıldızspor
3.hafta: Darıca Gençlerbirliği-Yeşilyurt
4.hafta: Yeşilyurt-Halide Edip Adıvar FK
5.hafta: Kuşadasıspor-Yeşilyurt
6.hafta: Yeşilyurt-68 Aksaray
7.hafta: Hacettepe-Yeşilyurt
8.hafta: Yeşilyurt-Kızılcabölükspor
9.hafta: Alanyaspor-Yeşilyurt
10.hafta: Yeşilyurt-Siirt İl Özel İdare
11.hafta: 76 Iğdır- Yeşilyurt
12.hafta: Yeşilyurt-Bayrampaşaspor
13.hafta: Elazığ Karakoçan- Yeşilyurt
14.hafta: Yeşilyurt-İskenderunspor
15.hafta: 52 Orduspor FK- Yeşilyurt
16.hafta: Yeşilyurt-Altındağspor
17.hafta: Yomraspor- Yeşilyurt
18.hafta: Yeşilyurt-Çarşambaspor
19.hafta: Yeşilyurt (Bay)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.