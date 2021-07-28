28 Tem 2021 - 17:26- Spor G: 28 Tem 2021 - 17:30

Yeşilyurt’un Fikstürü Çekildi

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapıldı.

Ömer Ali Delibaş
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Yeşilyurt’un Fikstürü Çekildi mask

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı fikstür çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig 2.Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor ligin ilk haftasında 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Düzcespor’a konuk olacak. Turuncu yeşilliler ligin son haftasını ise bay olarak maç yapamadan geçirecek. 2. Grup’ta son maçlar 26 Aralık Pazar günü oynanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Yeşilyurt Belediyespor’un 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

1.hafta: Düzcespor-Yeşilyurt

2.hafta: Yeşilyurt-Şile Yıldızspor

3.hafta: Darıca Gençlerbirliği-Yeşilyurt

4.hafta: Yeşilyurt-Halide Edip Adıvar FK

5.hafta: Kuşadasıspor-Yeşilyurt

6.hafta: Yeşilyurt-68 Aksaray

7.hafta: Hacettepe-Yeşilyurt

8.hafta: Yeşilyurt-Kızılcabölükspor

9.hafta: Alanyaspor-Yeşilyurt

10.hafta: Yeşilyurt-Siirt İl Özel İdare

11.hafta: 76 Iğdır- Yeşilyurt

12.hafta: Yeşilyurt-Bayrampaşaspor

13.hafta: Elazığ Karakoçan- Yeşilyurt

14.hafta: Yeşilyurt-İskenderunspor

15.hafta: 52 Orduspor FK- Yeşilyurt

16.hafta: Yeşilyurt-Altındağspor

17.hafta: Yomraspor- Yeşilyurt

18.hafta: Yeşilyurt-Çarşambaspor

19.hafta: Yeşilyurt (Bay)

# TFF 3. Lig, fikstür, yeşilyurt belediyespor

28 Tem 2021 - 17:26 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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