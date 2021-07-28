28 Tem 2021 - 17:01- Spor G: 28 Tem 2021 - 17:07

Kaplan Ligde Fark Yaratacak

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 22 Temmuz’da başlayan üçüncü etap kamp çalışmaları sürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı kırmızılılar teknik direktör İrfan Buz’un yeni oyun kurgusu üzerinde çalışıyor. Buz’un talebeleri bugüne kadar alışılmışın dışında bir formatla Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Ömer Ali Delibaş
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Kaplan Ligde Fark Yaratacak mask

2021-2022 sezonunda Süper Lig’de beşinci kez mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’da üçüncü etap kamp çalışmaları Bolu Abant’ta devam ediyor. Üst üste iki sezon boyunca ligde kalma savaşı vererek taraftarını üzen sarı kırmızılı ekipte bu yıl tüm planlar ligde rahat bir sezon geçirmek üzerine yapılıyor. Hazırlıklarına 1 Temmuz’da Malatya’da toplanarak 5 gün süren ön çalışma programı yaparak başlayan Doğu Anadolu ekibi, 2 günlük iznin ardından 8 Temmuz’da ikinci etap kamp çalışması için Bolu’da toplandı. İkinci etap kamp çalışmalarında kiralıktan dönen ve alt yapından çağrılan futbolcuları yakından görme fırsatı bulan teknik direktör İrfan Buz, takımına daha çok güç ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarından oluşan antrenman programı gerçekleştirdi. Neşeli ve keyifli başlayan kampın son gününde Gaziantep Futbol Kulübü ile bir hazırlık maçına çıkan sarı kırmızılılar rakibini 5-1 yenerek moral buldu.

HIZLI ÇIKIŞ VE DÖNÜŞ

22 Temmuz’da başlayan üçüncü etap kamp çalışmalarında yeni sezonda sergileyeceği oyun kurgusu ve stratejisi üzerine provalar yapan Malatya ekibinde teknik patron İrfan Buz, uzun süredir üzerinde çalıştığı taktik anlayışını oyuncularına aşılamaya çalışıyor. 3’lü savunma anlayışıyla daha fazla hücuma çıkan takım oluşturarak seyircilere seyir zevki yüksek karşılaşmalar izletmeyi arzulayan tecrübeli teknik adam transfer çalışmalarında kadrolarına kattıkları oyuncuları bu sisteme göre seçti. Ligde bu yıl fark yaratmak isteyen İrfan Buz içerde ve dışarda farklı bir oyun kurgusuyla takımını sahaya sürecek. Hücumda hızlı çıkışlar yaparak rakip takımları hazırlıksız yakalamaya yönelik planlar yapan sarı kırmızılılar savunmada da hızlı dönüşlerle gol yememeye yönelik strateji geliştiriyor. Transfer sezonunu bitmeden 3-4 oyuncuya daha ihtiyacı olan Yeni Malatyaspor’da yönetimin sağ bek ve kanatlara takviye yapması bekleniyor.

# yeni malatyaspor, malatya, süper lig
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28 Tem 2021 - 17:01 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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