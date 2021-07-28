Localara Tam Kapasite Seyirci Alınacak

Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmasının bir kısmında futbol karşılaşmalarının seyircili oynanacağını anımsatarak,
Yeni sezonda amacımız, ülkemizin salgınla verdiği mücadelede çok iyi noktaya gelmesi ve milletimizin büyük bir bölümünün aşı olmasıyla birlikte, ilgili Bakanlıklarımızın da görüşü doğrultusunda maçları seyircili oynatmaktır. İlk olarak stadyum kapasitelerinin %50'si ve locaların %100'ü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler. Ayrıca salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile birlikte, maske-mesafe ve temizliğe dikkat ederek, %100 kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşuruz
ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.