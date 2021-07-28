28 Tem 2021 - 16:58- Spor G: 28 Tem 2021 - 17:02

Localara Tam Kapasite Seyirci Alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si ve locaların yüzde 100’ü olmak maçların seyircili oynanacağını söyledi.
Localara Tam Kapasite Seyirci Alınacak mask

Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmasının bir kısmında futbol karşılaşmalarının seyircili oynanacağını anımsatarak, 

Yeni sezonda amacımız, ülkemizin salgınla verdiği mücadelede çok iyi noktaya gelmesi ve milletimizin büyük bir bölümünün aşı olmasıyla birlikte, ilgili Bakanlıklarımızın da görüşü doğrultusunda maçları seyircili oynatmaktır. İlk olarak stadyum kapasitelerinin %50'si ve locaların %100'ü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler. Ayrıca salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile birlikte, maske-mesafe ve temizliğe dikkat ederek, %100 kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşuruz

ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

# tff, Seyirci kapasitesi, Stad
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28 Tem 2021 - 16:58 Malatya- Spor

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