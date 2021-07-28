28 Tem 2021 - 11:46- Asayiş G: 28 Tem 2021 - 11:48

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

 Malatya’da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü mask

Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde yaşanılan olayda iddiaya göre M.Ö. (56) ile eşi Selma Özen (41) arasında telefon yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca mutfaktan aldığı bıçakla karısını bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelenin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Cinayet zanlısı M.Ö.’nün Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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28 Tem 2021 - 11:46 Malatya/ Yeşilyurt- Asayiş

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