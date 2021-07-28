28 Tem 2021 - 11:30- Asayiş G: 28 Tem 2021 - 11:37

Malatya'da dere yatağında ceset bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Malatya'da dere yatağında ceset bulundu mask
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylerderesi Baraj göleti mevkiinde bir barakanın önünde ağaçlar arasında hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 65 yaşlarında Selver Dilsiz'e ait olduğu tespit edilen ceset, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Eşinden uzun bir süre önce ayrılan ve tek çocuk babası olan Dilsiz'in yaklaşık 15 yıldır bölge yalnız yaşadığı öğrenildi.

(İHA)
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28 Tem 2021 - 11:30 Malatya/ Yeşilyurt- Asayiş

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