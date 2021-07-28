Arslantepe’de korumaya yönelik çalışmalar yapılacak

Arslantepe Höyüğü, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası oldu.

KARŞILAMA MERKEZİ YAPILACAK

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan ve 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesinin ardından UNESCO’ya verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanacak.

Arslantepe’yle ilgili Alan Yönetim Planı çerçevesinde; kısa, orta ve uzun vadede yapılacak olan çalışmalar belirlendi.

UNESCO’ya taahhüt edilen çalışmalar kapsamında Arslantepe Höyüğü’nde bir karşılaşma merkezi oluşturulacak. Kazı yapılan alanların çatısının tamamlanmasının da yer aldığı taahhütler kapsamında, sokak sağlıklaştırma çalışmaları da yapılacak. Öte yandan ziyaretçi planının da oluşturulacağı höyükte, ilk etapta korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Her anlamda korumaya yönelik çalışmaların yürütüleceği Arslantepe Höyüğü’nde taahhüt edilen çalışmalara kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor.

KAZI ÇALIŞMALARI AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Arslantepe Höyüğü’nde bu sezonki kazı çalışmalarının Ağustos’un ilk haftasında başlayacağı bildirildi. Kazı ekibinin 8 Ağustos’ta bu sezonki kazı çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Eski kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin emekli olmasının ardından Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli oldu.

Restelli başkanlığında geçen yıl pandemi nedeniyle 20 gün süren kazı çalışmalarında Ortaçağ dönemine ait 53 mezar ile birlikte bebek mezarından cam kolye buluntuları, 5 mezardan kolye ve bilezik ile bir mezarın içerisinden milattan sonra 1050 yılına ait sikke bulunmuştu.

Bu sezon kazı çalışmalarına Ağustos ayının ilk haftasında başlanarak, ekim ayı içerisinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi.