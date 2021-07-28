Verimsiz kayısı ağaçları yeni meyve bahçelerine dönüşecek

Uzun yıllar boyunca don tabanında olan kayısı ağaçlarının verimsizliği rekolte açıklamalarına olumsuz yansıdığını belirten Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit,

Don tabanının etkin olduğu kayısıda ekonomik verim alınamayan alanlarda çiftçi, her sene ümitle kayısı olmasını bekliyor. ‘Bu sene olur, önümüzdeki sene olur’ diye tabii arada bir oluyor. Don tabanında kayısı olduğu zaman bütün alanlarda kayısı oluyor, bu sefer de rekolte yüksek oluyor. Fiyat düşük oluyor, dolayısıyla çiftçimiz yine para kazanamıyor

dedi.

İlk etapta 300 dekar alanda çalışma yapacaklarını ifade eden Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yapılan çalışmanın çiticilere örnek teşkil edeceğini söyledi. Öte yandan 300 dekarlık alanda verimsiz kayısı ağaçları sökülerek talaş haline getirilecek akabinde hayvan gübresiyle karıştırılan talaş ile kaliteli gübre elde edilebilecek. Böylelikle çiftçi kendi organik gübresini kendisi üretebilecek. Gübrelerin muhafaza edileceği alan ise Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

“BİR KISMINDA EKONOMİK VERİM ALINAMIYOR”

Verim alınamayan kayısı bahçeleri,

Ekonomik Verim Alınamayan Kayısı Bahçelerinde Yeni Meyve Bahçelerine Dönüştürme Projesi” ile verimli hale getirilmesi planlanıyor. Konu hakkında genel bir değerlendirme yapan Tarım İl Orman Müdürü Tahir Macit, “İlimizde kayısı ağacı sayısı 9 milyona yakın, bunların bir kısmı meyve verme aşamasına gelmiş durumda bir kısmı da fidan şeklinde yani, henüz ekonomik verime geçmemiş. Kayısı bahçelerimiz bütün rakımlarda ve bütün alanlarda yoğun bir şekilde var. Malatya Ovasında kayısı dikilebilecek her yerde kayısı ağaçları mevcut ama bu bahçelerin bir kısmında ekonomik verim alınamıyor. Bunun nedeni de bazı yerlerde ilkbahar erken gelirken bazı yerler de de geç gelmesinden kaynaklanıyor. İlkbaharın geç geldiği yerler de genelde don tabanı oluşturan yerler. Bazı çiftçilere gidiyoruz, ağaçların 20-25 yaşında bu 25 sene boyunca kaç defa ürün aldın dediğimizde ‘ ya 2 defa ya da 3 defa ürün aldım’ diyor. Don tabanının etkin olduğu kayısıda ekonomik verim alınamayan alanlarda çiftçi, her sene ümitle kayısı olmasını bekliyor. ‘Bu sene olur, önümüzdeki sene olur’ diye tabii arada bir oluyor. Don tabanında kayısı olduğu zaman bütün alanlarda kayısı oluyor, bu sefer de rekolte yüksek oluyor. Fiyat düşük oluyor, dolayısıyla çiftçimiz yine para kazanamıyor. Çiftçi kendi emekleriyle burayı büyüttüğü için yetiştirdiği için bahçesine bir bağlılık hissediyor. Kendi yetiştirdiği ağacı kesmek istemiyor. Ama bizde o alanların ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz

diye konuştu.

Sürekli don tabanına maruz kalan ağaçların ürün vermediğini bu kapsamda da yapılan tarım sigortasının maliyetli olduğunu dile getiren Macit,

Tarım topraklarının genişlemeyen alanımızın olmadığı başka toprağımızın olmadığı alanlar bunlar, buralar boş kaldığı zaman ekonomik yetiştiricilik yapılmadığı zaman hem çifti hem de ilimiz ve ülkemizin ekonomisine bir kayıp. Bu tarım arazileri bizim değerlerimiz, tarım ekonomisinin kalkınması açısından buralardan her yıl düzenli olarak gelir elde etmemiz gerekiyor. Biz çiftçilerimizle yaptığımız istişarelerde ‘dönüştürelim ama yerine ne yapalım’ diyorlar bizde bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze bir proje sunduk, bu alanların dönüştürülmesiyle ilgili bir çiftçilerimiz bu alanlara tarım sigortası yaptırıyorlar, üst üste 3-4 yıl don olursa sürprim denen yüksek fiyata sigorta yapılıyor. Riski az olan alanlarda sigorta primi daha düşük olmasına rağmen riski yüksek olan sürekli don gören alanlarda sigorta primi yüksek oluyor ve çiftçilerde sigorta yaptıramıyor. TARSİM’den de faydalanamıyorlar. O nedenle buraların ekonomiye kazandırılması amacıyla projeyi bakanlığımıza sunduk, bakanlık da projeyi onayladı

dedi.

Yapılan çalışmalar arasında organik gübrenin de yapılacağını böylelikle çiftçinin kaliteli bir gübre elde edeceğini söyleyen Macit,

Bu projede özellikle ekonomik verimden düşmüş yaşlı ağaçlarda dâhil ekonomik verim alınamayan kayısıların sökülüp, yerine o bölgede ne ürün yetişecekse veya hangi ağaç o bölgeye uygunsa onu yetiştirmeyi planlıyoruz. Verim alınamayan ağaçları sökerek çırpılarının organik gübreye dönüştürülmesi, biz bunun için 3 tane makine aldık. Bu makinalardan talaş elde edeceğiz. Bu talaşı hayvan gübresi ve üre güresiyle olgunlaştırıp arazimizde tekrar kullanacağız. Özellikle Malatya’ya doğal gaz geldikten sonra kayısın budama artıklarını çiftçi arazisinin ortasına koyup yakıyor, yakarak bir kayıp ortaya çıkıyor. Bizde bu çırpıları gübreye dönüştürerek hem verim elde etmek hem de bir kaybı ortadan kaldırmak istiyoruz. Malatya toprakları organik maddece fakir bunun hayvan gübresi ve diğer organik maddelerle takviye edilmesi gerekiyor. Tarladan biçilen otlar çalı, çırpı ne varsa bunları öğüterek, talaşa döndürüp organik hayvan gübresiyle birleştirip gübre elde edeceğiz. Bu yöntem gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılıyor

söylemlerini kullandı.

“Her tarım işletmesinin, tarlanın veya bahçenin bir köşesinde organik gübre yapmak için alanlar yapılıyor” diyen Macit sözlerine şöyle devam etti:

Her bahçede betondan yapılmış 3 tane alanlar var. Birinci yıl budama artıkları ve bahçe artıklarını talaşa dönüştürerek, hayvan gübresiyle karıştırıp orada bekletiyorlar, ikinci yıl ikini alana götürüyorlar, üçüncü yıl da öbür alana atıyorlar, üçüncü yıl onu yaptıktan sonra birinci yıl yapılan gübre alana dağıtılıyor ve birinci alan boşaltılmış oluyor. Sonra diğer budamayla boş alan dolduruluyor ve bu böyle devam ediyor. Dönüşümlü bir şekilde bu atıkların tamamı gübreye dönüştürülüyor. Azot hariç bitkinin ihtiyacı olan bütün gübreler, bu bitkisel atıklarda var. Hayvan gübresiyle takviye de edilince toprak düzenleyicisi açısından azotta takviye edilmiş oluyor. Bu şekilde zengin bir gübre elde etmiş oluyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin organik gübre alanlarını inşa edeceğini belirten Macit,

Biz ilk yıl bakanlığımızın göndermiş olduğu bütçeden 300 dekarlık alanda çiftçilerimize göstermek amaçlı bir dönüştürme yapmak istiyoruz. Müracaatlarımızı aldık, şu an 300 dekarın üzerinde bir müracaatımız oldu. Buraları ilk etapta dönüştüreceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyemizde bu arazilerde gübrelerin muhafaza edilebileceği, talaşın öğütebileceği bekleme alanlarını yapmayı planlıyor. Bu konu da belediyeyle ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Çiftçilerimizin gübre alanlarını belediye yapacak, hangi ağaç oraya uygunsa yem bitkileri de olabilir, meyvecilikte olabilir. Arazinin yapısına göre çiftçi yeni fidanlarını arazilerine dikecekler ve fidanları çiftçilerimize bedelsiz olarak vereceğiz

dedi.