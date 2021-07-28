Göstermelik Kongrede Yönetime Devir Yetkisi!

TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Daha önce 16 Temmuz’da yapılacağı açıklanan ancak gerekli çoğunluğun sağlanmaması üzerine 27 Temmuz’da yapılacağı duyurulan genel kurul dün Nuh Boyraz’ın divan başkanlığında çoğunluk aranmaksızın Beylerderesi Şelale Tesisleri’nde yapıldı.

Gündem maddelerinin okunmasıyla başlayan 5 dakika süren toplantıda mevcut yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin aynı şekilde göreve devam etmelerine karar verildi. Muzaffer Çelik’in başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyespor Kulübü yönetim kurulu Halil İbrahim Uzun (başkan yardımcısı), Alper Turgut, Cengiz Maden, İbrahim Civan, Selami Demir, Furkan Budak, Yakup Palta, Mesut Arkın, Kasım Durmaz, Engin Yetiş, M. Volkan Polat, Abdurrahman Bilge, Erdal Aydoğan ve Mesut Kalı isimlerinden oluştu. Denetim kurulunda ise Hakan Akgül ve İlyas Özşeker yer aldı.

Toplantıda mevcut yönetim kurulu ve disiplin kurulunda her hangi bir değişikliğe gidilmezken, Yeşilyurt Belediyespor’un branşlarından herhangi birisinin devredilmesi veya devranılması konusunda yönetime yetki verildi. Bu karar sonrasında turuncu yeşilli ekibin bünyesinde yer alan futbol şubesinin Yeni Malatyaspor’a devredilmesinin önün açılırken, bundan sonraki süreç merak konusu oldu. Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşmasının kamuoyuyla paylaşılmasına rağmen kongreye sarı kırmızılı kulübü temsilen hiçbir yetkilinin katılmaması dikkat çekti.