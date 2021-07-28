“Kanalda sızıntı vardı”

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 23 Temmuz’da meydana gelen olayda, sulama kanalı bloklarının devrilmesi sonucu su taşkını yaşanmış, Kozluk Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşların ev ve bahçeleri zarar görmüştü. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, yaşanan su taşkınının ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, ev ve bahçeleri zarar gören vatandaşlar ise mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

Sulama kanalı bloklarının devrilmesi sonrası akıllara ilk olarak “İhmal var mı?’ sorusu geldi. Kanalda daha önce irili ufaklı sızıntıların olduğu ancak herhangi bir önlem alınmadığı iddia ediliyor.

“ZARARIMIZ BÜYÜK”

Yaşanan su taşkını nedeniyle evi zarar gören Muharrem Çoban, kanalda sızıntıların olduğunu iddia etti.

Çoban, su taşkının yaşandığı gün evde olmadıklarını ifade ederek, “Geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında hayretler içinde kaldık. Her tarafı sel götürmüştü. Çat Barajı’nın suyunun önü kapalıymış HES açmamış ondan dolayı bu olay yaşanmış. Zararımız büyük” dedi.

“Suyun geldiği kanalda sızıntı hep vardı” diyen Çoban, şunları söyledi:

Kanalın geçtiği yerlerde irili ufaklı sızıntılar vardı. Çat Barajı’nın tünelinden patlamanın olduğu yere kadar her yer cünüt, ilgilenen yok. Betonun içine demir atılmamış. Sadece beton. Ondan dolayı biz bu kadar mağduriyet çektik. Evin içinde ne bir buzdolabı, ne bir televizyon ne koltuk hiçbir şey kalmadı. Odaların içi suyun getirdiği mille dolu. Zaten evin kapısının önü yarısına kadar taş ve toprakla dolu açılmıyor. Yetkililer zararımızın karşılanacağını söylediler. Vali, kaymakam, belediye başkanı geldi hepsi geri döndü gitti. Komşuların içinde zararı olmayan hane yok. Öğrendiğimiz kadarıyla 17 bin TL zarar olduğu yazılmış. Ancak biz zarar gören alanların temizlenmesini istiyoruz. Para istemiyoruz. Malımızı temizlesinler versinler para önemli değil.

“ESKİ HALİNİ GÖRSENİZ İÇİNİZ YANAR”

Hem evi hem de bahçesi zarar gören Nurettin Çoban ise

Ölümle kalım arasındaki inci çizginin üzerindeydik. Daha ne olduğunu anlamadan sel suları kapının önüne bir aracı getirmiş koymuş. Kaçalım dedik mümkün değil. Hemen evin çatısına çıkarak bekledik. Suların azalmasıyla çevredekilerin yardımıyla çıktığımız yerden inip kurtulduk

diye konuştu.

Çoban, bahçedeki birçok malzemenin su taşkınında kaybolduğunu kaydederek,

30 tane tavuk telef oldu. İki buçuk ton odunum suya kapıldı. Zarara uğrayan malzemelerimizi tutanağa yazdırdık ancak 19 torba kömürü yazdıramadık. Yaz ve kış sürekli burada kalıyorum. Buralar yüz veya iki yüz liraya temizlenir mi? Eski halini görseniz içiniz yanar. Giden malzememi yerine getirsinler, burayı eski haline getirsinler ben kimseden bir şey istemiyorum. Ben elektrikçiyim, her türlü malzemem vardı. Hepsi suyla birlikte kayboldu. Kışlık erzakımız telef oldu. Ayakkabılarımız kayboldu. Durum bundan ibaret. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Kimsenin kasıtlı bir şey yaptığını düşünmüyorum

ifadelerini kullandı.

Su taşkını sonrası bölgede başlayan çalışmalar ise devam ediyor. Mahallenin yolunda iyileştirme çalışmaları yapılırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi ekipleri su taşkınının yaşandığı bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.