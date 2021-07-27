“Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek”

Süper Lig’in 2021-2022 sezonuna Bolu Abant’ta hazırlanan sarı kırmızılıların tecrübeli teknik patronu İrfan Buz, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamalarda üzerinde çalıştıkları oyun formatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Farklı bir oyun anlayışıyla lige başlayacaklarını söyleyen Buz,
3’lü sistem size çok daha fazla hücum ve savunma opsiyonu sunar. Ancak kadro yapınızın da buna uygun olması gerekir. Transferlerimizi tamamen buna göre yaptık. Savunma gücüyle öne çıkan 3’lü anlayışını, çok daha hücumcu bir oyuna evirerek ligde fark yaratmak istiyoruz. İçeride ve dışarıda farklı bir kurgu gerektiren bu anlayışa şu ana kadar oyuncularımız da çok iyi geri dönüş gösterdi
dedi.
Üst üste iki sezon boyunca ligde kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor’un bu yıl sıkıntı yaşayan değil, sıkıntı yaşatan bir takım olması için çalıştıklarını kaydeden İrfan Buz, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir taktik anlayışıyla izleyenleri mest edeceklerini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.