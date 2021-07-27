27 Tem 2021 - 17:39- Spor G: 27 Tem 2021 - 17:47

“Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek”

Teknik Direktör İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de bu sezon çok farklı bir sistem ve oyun anlayışıyla mücadele edeceğini söyledi. Buz, “Yeni sezonda artık sıkıntı yaşayan değil, sıkıntı yaşatan bir Malatya olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir taktik anlayışla taraftarımızı mest edeceğiz. Yeni sezonda, Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek” dedi.

Ömer Ali Delibaş
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“Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek” mask

Süper Lig’in 2021-2022 sezonuna Bolu Abant’ta hazırlanan sarı kırmızılıların tecrübeli teknik patronu İrfan Buz, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamalarda üzerinde çalıştıkları oyun formatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Farklı bir oyun anlayışıyla lige başlayacaklarını söyleyen Buz,

3’lü sistem size çok daha fazla hücum ve savunma opsiyonu sunar. Ancak kadro yapınızın da buna uygun olması gerekir. Transferlerimizi tamamen buna göre yaptık. Savunma gücüyle öne çıkan 3’lü anlayışını, çok daha hücumcu bir oyuna evirerek ligde fark yaratmak istiyoruz. İçeride ve dışarıda farklı bir kurgu gerektiren bu anlayışa şu ana kadar oyuncularımız da çok iyi geri dönüş gösterdi

dedi.

Üst üste iki sezon boyunca ligde kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor’un bu yıl sıkıntı yaşayan değil, sıkıntı yaşatan bir takım olması için çalıştıklarını kaydeden İrfan Buz, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir taktik anlayışıyla izleyenleri mest edeceklerini söyledi.
# yeni malatyaspor, İrfan buz, süper lig

27 Tem 2021 - 17:39 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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