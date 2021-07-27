27 Tem 2021 - 17:39- Spor

“Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek”

Teknik Direktör İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de bu sezon çok farklı bir sistem ve oyun anlayışıyla mücadele edeceğini söyledi. Buz, “Yeni sezonda artık sıkıntı yaşayan değil, sıkıntı yaşatan bir Malatya olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir taktik anlayışla taraftarımızı mest edeceğiz. Yeni sezonda, Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek” dedi.