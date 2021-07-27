Akyüz Asbaşkanlığa Getirildi

Konuyla ilgili Malatya İdmanyurdu’ndan yapılan açıklamada,
Kulübümüzün uzun zamandır takip ettiği, Malatya Sporuna katkıda bulunduğuna inandığı, amatör bir kulübün profesyonel bir çehreye ve kurumsallığa adımlarında büyük pay sahibi olduğuna inandığı Arapgir Spor Kulübü Başkanı Metin Akyüz Kulübümüz Malatya İdman Yurdu’nda da ast başkanlık görevine getirilmiştir. Malatya Sporunun tüm kademelerde ve branşlarda başarıya aç olduğu bu dönemi güç birliği ile değerlendirmeyi ve çözüme yönelik organizasyonel ve kurumsal bir yapılanmayı Kulübümüz planlamaktadır. Süreç içerisinde kamuoyunda Malatya Sporu adına; kulübümüz Malatya İdman Yurdu’nun önemli sorumluluklar üstlenerek gelecek nesiller ve gençler için fiziki alt yapısı gelişmiş ve vizyonel bir kültürle başarılara koşacağına olan inancımız tamdır. Bu sebeple ailemizde ve Malatya Sporunda üzerine düşen ve yetki bazlı sorumluluk verdiğimiz yeni Ast Başkanımız Metin Akyüz’e teşekkür eder, yeni görevinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, takdiri siz değerli taraftarlarımız ve kamuoyuna sunarız
denildi.
“KANAAT ÖNDERLERİ İLE FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”
Göreve getirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Metin Akyüz ise
Malatya sporu için bir sorumluluğu yetki temelli olarak üstlenmeyi ve gelecek için adımlar atmayı destur edinen bir şiarla Malatya İdman Yurdu Kulübü’nün astbaşkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü ile nice başarılara şuana kadar sürdürdüğümüz diğer görevlerimizde olduğu gibi imza atacağımızdan ve hali hazırdaki diğer görevlerimizi eksiksiz yerine getireceğimizden hiç kuşkum yok. Öncelikle bu görevi bana layık gören Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü başkanı Sn. Teoman Mutluya ve değerli yöneticilerine teşekkürü borç biliyorum. İlerleyen günlerde birlikte kısa, orta ve uzan vadede yapacağımız faaliyetlerle ilgili gerek yönetimimiz, gerekse de kulübümüze gönül veren kanaat önderleri ile fikirlerimizi paylaşacağız. Yeni projeler, başarılar ve en önemli Malatya Sporunun gelişimine bir nebze faydamız dokunması ve bölge gençliğinin geleceği için en iyi dileklerimle. Allah utandırmasın
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.