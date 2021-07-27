27 Tem 2021 - 17:24- Asayiş G: 27 Tem 2021 - 17:30

Tarihi eser operasyonu

Malatya’da, tarihi eser operasyonu düzenlenerek, 5 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Tarihi eser operasyonu mask

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Bir şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyon sonucu, şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet eski dönemlere ait üzerinde erkek, bayan, ok ve yılan figürleri bulunan tablet, 2 adet Bizans dönemine ait terazi, 1 adet Bizans dönemine ait mühür, 1 adet Bizans dönemine ait yağdanlık ele geçirildi.
Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

(İHA)
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Serinlemek için baraja giren genç boğuldu mask
Serinlemek için baraja giren genç boğuldu
Satırla kendine zarar veren şahıs etkisiz hale getirildi mask
Satırla kendine zarar veren şahıs etkisiz hale getirildi
Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti! mask
Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti!
Silahlı olaylarda 2 kişi yaralandı mask
Silahlı olaylarda 2 kişi yaralandı
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı mask
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı
Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı mask
Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı mask
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Lüks araç yol ortasında yandı mask
Lüks araç yol ortasında yandı
Kafe alev alev yandı mask
Kafe alev alev yandı
Silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı mask
Silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

27 Tem 2021 - 17:24 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Pişkinliğin böylesi mask
Pişkinliğin böylesi
Silahlı olaylarda 2 kişi yaralandı mask
Silahlı olaylarda 2 kişi yaralandı
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı mask
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı
Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı mask
Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı mask
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Lüks araç yol ortasında yandı mask
Lüks araç yol ortasında yandı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL