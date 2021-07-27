27 Tem 2021 - 17:22- Ekonomi G: 27 Tem 2021 - 17:25

Bina inşaatı yaptırılacaktır

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bina yaptırılacağını duyurdu.
Bina inşaatı yaptırılacaktır mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya Arapgir İlçe Emniyet Amirliği Hizmet ve Lojman Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 19 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

27 Tem 2021 - 17:22 Malatya- Ekonomi

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