Mahkemeden Satılık Kerpiç Ev

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 4819 Ada, 8 Parsel, Yeşiltepe Mahallesindedir. Taşınmaz kısmi bodrumlu tek katlı, kerpiç yapı niteliğinde, sıvalı boyalı olup üzeri kiremit çatı örtüsü ile kaplıdır. Pencerelerin çoğunluğu pvc doğramadır. Konut un elektrik ve suyu mevcuttur. Taşınmaz brüt yaklaşık 95 m2 alanlıdır.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu evin muhammen bedeli 252.168 ₺ olarak belirtilirken ilk satış günü 1 Eylül olarak duyuruldu.

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