27 Tem 2021 - 16:52- Eğitim G: 27 Tem 2021 - 17:15

Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 132 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

27 Tem 2021 - 16:52 Malatya- Eğitim

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ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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Öğretim Elemanı Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Çok sayıda öğretim üyesi alınacak mask
Çok sayıda öğretim üyesi alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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