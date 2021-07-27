27 Tem 2021 - 16:13- Spor G: 27 Tem 2021 - 16:17

Göstermelik Kongrede Yönetime Devir Yetkisi!

Yeni Malatyaspor Kulübü ile güç birliği anlaşması yapan Yeşilyurt Belediyespor’da olağan genel kurul yapıldı. Toplantıda mevcut yönetim kurulu ve disiplin kurulunda her hangi bir değişikliğe gidilmezken, Yeşilyurt Belediyespor’un branşlarından herhangi birisinin devredilmesi veya devranılması konusunda yönetime yetki verildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Göstermelik Kongrede Yönetime Devir Yetkisi! mask

TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Daha önce 16 Temmuz’da yapılacağı açıklanan ancak gerekli çoğunluğun sağlanmaması üzerine 27 Temmuz’da yapılacağı duyurulan genel kurul dün Nuh Boyraz’ın divan başkanlığında çoğunluk aranmaksızın Beylerderesi Şelale Tesisleri’nde yapıldı.

Gündem maddelerinin okunmasıyla başlayan 5 dakika süren toplantıda mevcut yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin aynı şekilde göreve devam etmelerine karar verildi. Muzaffer Çelik’in başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyespor Kulübü yönetim kurulu Halil İbrahim Uzun (başkan yardımcısı), Alper Turgut, Cengiz Maden, İbrahim Civan, Selami Demir, Furkan Budak, Yakup Palta, Mesut Arkın, Kasım Durmaz, Engin Yetiş, M. Volkan Polat, Abdurrahman Bilge, Erdal Aydoğan ve Mesut Kalı isimlerinden oluştu. Denetim kurulunda ise Hakan Akgül ve İlyas Özşeker yer aldı.

Toplantıda mevcut yönetim kurulu ve disiplin kurulunda her hangi bir değişikliğe gidilmezken, Yeşilyurt Belediyespor’un branşlarından herhangi birisinin devredilmesi veya devranılması konusunda yönetime yetki verildi. Bu karar sonrasında turuncu yeşilli ekibin bünyesinde yer alan futbol şubesinin Yeni Malatyaspor’a devredilmesinin önün açılırken, bundan sonraki süreç merak konusu oldu. Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşmasının kamuoyuyla paylaşılmasına rağmen kongreye sarı kırmızılı kulübü temsilen hiçbir yetkilinin katılmaması dikkat çekti.

# TFF 3. Lig kongre, yeni malatyaspor, yeşilyurt belediyespor
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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27 Tem 2021 - 16:13 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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