27 Tem 2021 - 10:36- Gündem G: 27 Tem 2021 - 10:41

Sadece okul yıkımında olmamış!

24 Ocak 2020 tarihli Elazığ- Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilendiği belirtilen ve hakkında yıkım kararı verilen okul yıkımlarının ardından sivil vatandaşlara ait binaların yıkımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Sadece okul yıkımında olmamış! mask

Malatya'da, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra usulsüz ve ihalesiz şekilde yıkılmak istenince dava ve soruşturma konusu yapılan okulların ardından sivillere ait binaların yıkımında da usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet verme-alma olaylarının yaşandığı iddia ediliyor. Usulsüz ya da ihalesiz verilen okul yıkımları ile ilgili olarak, daha önce de Valilikçe, görevden alınan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O. ile YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) eski müdür vekili N.S.’nin de aralarında bulunduğu 12 görevli hakkında soruşturma izni verilmişti.

Usulsüzlüklere ilişkin olarak başlatılan idari soruşturmanın ardından Vali Aydın Baruş imzasını taşıyan “soruşturma izni” raporunda, 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılmasına karar verilen sivillere ait binaların yıkım işlerinin önceden belirlenen firmalara ihalesiz olarak verildiği, fiyat teklifi alınan diğer firmaların evraklarının da önceden belirlenen bu firmalarca YİKOB’a getirildiği, ihalesiz olarak bahse konu 3 firmaya verilen yıkım işlerini mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla YİKOB tarafından doğrudan temin evraklarının düzenlendiği öne sürüldü.

Vali Aydın Baruş tarafından; YİKOB tarafından bahse konu 3 firmaya verilen yıkım işlerine ilişkin piyasa fiyat araştırmalarında imzalarının bulunduğu, fiyat tekliflerine ilişkin diğer firmalara ait bilgi ve belgelerin yıkım işlerini alan firmalar tarafından YİKOB’a verildiğinin, dolayısıyla bu piyasa fiyat araştırmalarının usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılmadığının görüldüğü iddiasıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli K.B., A.A. ve C.B. ile YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce bahse konu yıkım işlerinin bu firmalara ihalesiz olarak verildiğinin ve bu şekilde haksız menfaat sağlandığının görüldüğü iddiasıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü S.D. ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce bahse konu yıkım işlerinin bu firmalara ihalesiz olarak verildiğinin ve bu şekilde haksız menfaat sağlandığının görüldüğü iddiasıyla Yatırım İzleme eski müdür vekili ile  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O. hakkında soruşturma izni verildi.

# malatya, elazığ sivrice, deprem

27 Tem 2021 - 10:36 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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