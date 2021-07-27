Arslantepe, UNESCO’nun kalıcı listesine alındı

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası oldu.

“TÜRKİYE’NİN BİR VARLIĞI DAHA DÜNYA MİRASI OLDU”

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan ve 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından gözler UNESCO’nun vereceği karara çevrilmişti. Online (çevrimiçi) olarak bir araya gelecek olan UNESCO Dünya Mirası Komitesi, gerçekleştirdiği toplantının uzun sürmesi nedeniyle Arslantepe Höyüğü ile ilgili değerlendirmeyi tamamladı. Eski kazı heyet başkanı İtalyan Profesör Marcella Frangipane’nin de sunum yaptığı toplantıda, Arslantepe Höyüğü UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.

Gelişmeyi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi" ifadelerini kullandı.

KARARDA, ‘ÜSTÜN EVRENSEL DEĞERLER’ ETKİLİ OLDU

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi kararında, kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerleri etkili oldu.

Yeni siyasi ilişkiler, anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında iktidara özgü yeni gelişmelere kaynaklık etmesi; Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması; Yakın Doğu’da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü'nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı.

PEK ÇOK MEDENİYETİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Arslantepe Höyüğü’nde ilk arkeolojik kazı çalışması 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirildi. 1961'den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce düzenli olarak kazı çalışması yapılıyor. Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın bilinen en eski kerpiç sarayındaki kazılarda çıkartılarak Malatya Müzesi'nde sergilenen kılıç, dünyanın bilinen en eski kılıcı özelliğini taşıyor. 5 bin yıl öncesine ait kılıcın yapımında kullanılan teknoloji ve üzerindeki gümüş dekorasyon farklı bir özelliği yansıtıyor. Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe, 5 bin 500 yıllık tapınağı, milattan önce 3 bin 300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihte önemli bir yere sahip. Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.

ARSLANTEPE NEDEN ÖNEMLİ?

Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe, 5500 yıllık tapınağı, milattan önce 3300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihte önemli bir yere sahip.

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.

Höyükte yapılan kazılar sonucunda milattan önce 3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray, milattan önce 3600-3500 yıllarına ait bir tapınak, binlerce güzel mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulundu. Elde edilen veriler, o dönemde Arslantepe’nin aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında laik sistemin ilk defa Anadolu'da başladığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın bilinen en eski kerpiç sarayındaki kazılarda çıkartılarak Malatya Müzesi'nde sergilenen kılıç, dünyanın bilinen en eski kılıcı özelliğini taşıyor. 5 bin yıl öncesine ait kılıcın yapımında kullanılan teknoloji ve üzerindeki gümüş dekorasyon farklı bir özelliği yansıtıyor.

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın bilinen en eski kerpiç sarayındaki kazılarda çıkartılarak Malatya Müzesi'nde sergilenen kılıç, dünyanın bilinen en eski kılıcı özelliğini taşıyor.

Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe, 5 bin 500 yıllık tapınağı, milattan önce 3 bin 300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihte önemli bir yere sahip.