26 Tem 2021 - 17:57- Spor G: 26 Tem 2021 - 18:01

Kaplan Sezona İddialı Hazırlanıyor

Yeni sezonun teknik ve taktik çalışmalarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları için yönetim yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş’ta gözden düşen sağ bek Douglas’ı renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılı yönetim transferi duyurmaya hazırlanıyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Kaplan Sezona İddialı Hazırlanıyor mask

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci etap kamp çalışmalarının ardından bayram iznine ayrılan teknik heyet ve futbolcular, üçüncü etap kamp çalışmaları için bir kez daha Bolu’da toplanarak hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde ikinci etap kamp çalışmalarında güç ve kondisyon depolayan Doğu Anadolu ekibi, üçüncü etap kamp çalışmalarında ise daha çok oyun sistemi üzerinde duracak.

Takımın teknik patronu İrfan Buz, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında oynanan iki hazırlık maçında oyuncularının durumlarını analiz ederken, yeni sezonda ligde takımına oynatacağı oyun sistemiyle ilgili de bir çalışma gerçekleştiriyor. Tecrübeli teknik adam, takıma katılacak olan yeni isimlerle birlikte kafasındaki oyun ve kurgu sistemini öğrencilerine en iyi şekilde aktarmak istiyor. Şu ana kadar yapılan transferlerden memnun olduğu öğretilen Buz’un yönetimden özellikle bazı mevkiler için ayrıca bir talepte bulunduğu, geçen sezon yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmaması için daha alternatifli bir kadro olmasını istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin ise tecrübeli çalıştırıcı ile sürekli istişare halinde olduğu, en az 4 oyuncuyu daha kadroya katmaya hazırlandığı bildirildi.

DOUGLAS’I DUYURMASI BEKLENİYOR

Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira dos Santos için Beşiktaş’la temas halinde olan Yeni Malatyaspor yönetiminin görüşmelerde son aşamaya geçtiği öğrenildi. Douglas ile görüşme yaptıklarını doğrulayan sarı kırmızılı kulüp başkanı Adil Gevrek görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Sivasspor'daki ilk Süper Lig deneyiminde 32 kez forma giyen Douglas, 3 gol; 7 asistlik performansıyla büyük takımların dikkatini çekmeyi başardı. Beşiktaş, sezon sonu Brezilyalı futbolcuyu Barcelona'dan bedelsiz transfer etti. Beşiktaş'taki 2 yıllık kariyerinde 7 resmi maçta forma şansı bulan Douglas, gol veya asist yapama

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26 Tem 2021 - 17:57 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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