Yeni Malatyaspor’dan Arslantepe Paylaşımı!

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne alınması kent genelinde sevinçle karşılanırken, Süper Lig’de mücadele eden Malatya ekibinin sosyal medya hesabından bu mutluluğa ait bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

Dünya mirasına bir kültür varlığı daha eklendi. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla #UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Emeği geçen herkese teşekkürler. #Arslantepe44

ifadelerine yer verildi.