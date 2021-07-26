26 Tem 2021 - 16:50- Spor G: 26 Tem 2021 - 16:53

Yeni Malatyaspor’dan Arslantepe Paylaşımı!

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesine bir tebrik mesajı da Yeni Malatyaspor Kulübü’nden geldi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeni Malatyaspor’dan Arslantepe Paylaşımı! mask

 Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne alınması kent genelinde sevinçle karşılanırken, Süper Lig’de mücadele eden Malatya ekibinin sosyal medya hesabından bu mutluluğa ait bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

Dünya mirasına bir kültür varlığı daha eklendi. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla #UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Emeği geçen herkese teşekkürler. #Arslantepe44

ifadelerine yer verildi.
# yenimalatyaspor, unesco, arslantepe höyüğü
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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26 Tem 2021 - 16:50 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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