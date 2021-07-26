26 Tem 2021 - 15:52- Gündem G: 26 Tem 2021 - 16:00

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ DE ARTIK BİR DÜNYA MİRASI

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

FERDİ DURDU
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ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ DE ARTIK BİR DÜNYA MİRASI mask

M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası oldu.

Üstün Evrensel Değerleri Etkili Oldu

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi kararında,
kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerleri etkili oldu.

Yeni siyasi ilişkiler, anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında iktidara özgü yeni gelişmelere kaynaklık etmesi;
Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması;
Yakın Doğu’da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü'nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı.
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26 Tem 2021 - 15:52 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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