26 Tem 2021 - 10:32- Sağlık G: 26 Tem 2021 - 10:39

Vaka sayısı Hekimhan’da sıfır, Kuluncak’ta zirvede

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da 10-16 Temmuz tarihleri arasında ilçelerin vaka sayılarını paylaştı. Bentli’nin yaptığı paylaşıma göre Hekimhan vaka sayılarında sıfır olarak görünürken, Kuluncak ise 79,86 ile zirvede yer aldı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Vaka sayısı Hekimhan’da sıfır, Kuluncak’ta zirvede mask

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da 10-16 Temmuz tarihleri arasında ilçelerin vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bentli’nin paylaşımına göre Kuluncak 79,06 ile zirvede yer aldı. 19-25 Haziran’da vaka sayısı 53,0 olan Hekimhan 26 Haziran-2 Temmuz ve 3-9 Temmuz’da 23,58’e düştü. Hekimhan, 10-16 Temmuz’da ise vaka sayısını tamamen bitirdi. Kuluncak’ı 35,60 ile Kale, 33,44 ile Yeşilyurt, 31,66 ile Battalgazi, 31,35 ile Akçadağ takip etti. Hekimhan’dan sonra en düşük vaka sayıları 7,68 ile Yazıhan ve 9,97 ile Arapgir’de görüldü.

Hekimhan’daki vaka sayısı 23,58’den sıfıra, Battalgazi’deki vaka sayısı 45,18’den 31,66’ya, Darende’deki vaka sayısı 27,29’dan 19’50’ye düştü. Vaka sayıları Yeşilyurt’ta 31,33’ten 33,44’e, Arguvan’da 13,67’den 27,34’e, Akçadağ’da 6,97’den 31,35’e Pütürge’de sıfırdan 18,13’e, Arapgir’de ise sıfırdan 9,97’ye yükseldi.

22-28 Mayıs’tan 10-16 Temmuz’a kadar Malatya’daki ilçelerde görülen vaka sayıları şöyle:

22-28 Mayıs

Kale (142,40), Arguvan (95,69), Arapgir (89,75), Yeşilyurt (85,87), Battalgazi (72,55), Yazıhan (53,75), Kuluncak (53,24), Akçadağ (45,28), Darende (42,89), Hekimhan (41,26), Doğanşehir (38,86), Pütürge (29,28), Doğanyol (0)

29 Mayıs-4 Haziran

Arguvan (95,69), Yeşilyurt (90,39) Battalgazi (78,16), Kuluncak (66,55), Darende (62,39), Arapgir (49,86), Hekimhan (47,16), Yazıhan (46,07), Doğanşehir (38,86), Doğanyol (25,43), Akçadağ (24,38), Pütürge (21,96) Kale (0)

5-11 Haziran

Kuluncak (93,17), Darende (81,88), Battalgazi (62,33), Yeşilyurt (60,26), Hekimhan (58,94), Arapgir (29,92), Doğanşehir (28,49), Doğanyol (25,43), Akçadağ (24,38), Kale (17,80), Yazıhan (15,36), Pütürge (0), Arguvan (0)

12-18 Haziran

Kuluncak (146,41), Battalgazi (65,96), Kale (53,40), Yeşilyurt (49,41), Arguvan (41,01), Darende (31,19), Arapgir (29,92), Hekimhan (23,58), Akçadağ (6,97), Doğanşehir (2,59), Yazıhan (0), Doğanyol (0), Pütürge (0)

19-25 Haziran

Darende (93,58), Kale (71,20), Arguvan (54,68), Hekimhan (53,05), Pütürge (51,23), Yeşilyurt (47,60), Battalgazi (47,49), Arapgir (19,94), Akçadağ (17,42), Kuluncak (13,31), Doğanşehir (7,77), Doğanyol (0), Yazıhan (0)

26 Haziran-2 Temmuz

Kale (53,40), Battalgazi (47,82), Yeşilyurt (43,99), Doğanşehir (41,45), Yazıhan (38,39), Pütürge (36,60), Darende (35,09), Hekimhan (23,58), Akçadağ (3,48), Arapgir (0), Kuluncak (0), Arguvan (0), Doğanyol (0)

3-9 Temmuz

Battalgazi (45,18), Kale (35,60), Yeşilyurt (31,33), Darende (27,29), Kuluncak (26,62), Doğanyol (25,43), Hekimhan (23,58), Doğanşehir (15,54), Arguvan (13,67), Yazıhan (7,68), Akçadağ (6,97), Arapgir (0), Pütürge (0)

10-16 Temmuz

Kuluncak (79,86), Kale (35,60), Yeşilyurt (33,44), Battalgazi (31,66), Akçadağ (31,35), Arguvan (27,34), Doğanyol (25,43), Darende (19,50), Doğanşehir (18,13), Pütürge (14,64), Arapgir (9,97), Yazıhan (7,68), Hekimhan (0)

# Vaka Sayıları, malatya, covid-19

26 Tem 2021 - 10:32 Malatya/ Hekimhan- Sağlık

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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