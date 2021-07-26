İhmalin bedeli ağır olabilirdi

23 Temmuz’da meydana gelen olayda, Kozluk mevkiinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patlaması neticesinde Kaptaj tesisinde sel baskını yaşandı. MASKİ ekipleri, yaşanan sel baskını sonrası tedbir amaçlı ana kaynaktan sular kesilerek, gerekli temizleme ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Kent için büyük önem arz eden Kaptaj’da sel baskını sonrası yaşanan alarm durumu sonrası bazı mahallelerde kısa süreli su kesintileri yaşanırken, gerekli tedbirler hemen alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ilk anından itibaren sahada olan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, vatandaşların mağdur olmaması için Kaptaj’da hummalı bir çalışma yürüttü. Karataş, yaşanan sel nedeniyle biriktirme havuzuna suyun dolduğunu bu nedenle şehre giden suların vanalarını kapattıklarını kaydederek, “Suyu tahliye ettik. Ciddi bir hasar oluştu, bizde acilen ilk iş olarak vatandaşlarımızın suyunun kesilmemesi adına tedbirlerimizi aldık. Şuan kısmen temizlik işlerini yaptık ve tekrar sisteme su verdik. Tehlike yaşayacak bir problemimiz yok” açıklamasıyla vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

Sel felaketinin boyutu sonrasında yapılan çalışmalarla daha net ortaya çıkarken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaret ettiği bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hızlı bir şekilde önlemlerin alınmaması halinde yaşanan ihmalin bedelinin ağır olabileceği ifade ediliyor. Bir dizi ihmaller nedeniyle olayın yaşandığı iddia edilirken, Malatya Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda DSİ’den bir heyet, olay yerinde detaylı bir inceleme yapacak.

VALİ BARUŞ VE MİLLETVEKİLİ ÇALIK İNCELEMEDE BULUNDU

Yaşanan olay sonrası Malatya Valisi Aydın Baruş ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, olay yerinde incelemede bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çalık, yaşanan olayla ilgili detaylı bilgi aldı. Milletvekili Çalık, “Yeşilyurt Kozluk Mahallemizde sulama kanalının patlaması sonucu evleri ve tarım arazileri etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Malatya Valimiz Aydın Baruş ile birlikte Yeşilyurt İlçesi Kozluk mevkiinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patladığı bölgede incelemelerde bulunduk. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasını yaptı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Aydın Baruş ise Kozluk Mahallesi’nde evleri ve tarım arazileri, patlayan sulama kanalından taşan yoğun su nedeniyle etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek onları dinledi. Vali Baruş, vatandaşlara konu ile ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılacağını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Aydın Baruş ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın yanı sıra Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ve DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi de olay yerindeki incelemede yer aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Kozluk mevkiinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patlaması neticesinde oluşan taşkın alanında bir incelemede daha bulundu.