26 Tem 2021 - 10:06- Eğitim G: 26 Tem 2021 - 10:09

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Harran Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz   aşağıda   isimleri   yazılı   akademik   birimlerinin   anabilim   dallarına   ve programlarına  2547  sayılı  Kanun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana son başvuru tarihi ise 9 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

26 Tem 2021 - 10:06 Malatya- Eğitim

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Çok sayıda öğretim üyesi alınacak mask
Çok sayıda öğretim üyesi alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK
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