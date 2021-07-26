26 Tem 2021 - 09:53- Eğitim G: 26 Tem 2021 - 10:02

Öğretim Elemanı Alınacak

Mersin Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Öğretim Elemanı Alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin  aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
- Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İlana son başvuru tarihi ise 9 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

26 Tem 2021 - 09:53 Malatya- Eğitim

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Çok sayıda öğretim üyesi alınacak mask
Çok sayıda öğretim üyesi alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK
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