26 Tem 2021 - 09:49- Eğitim G: 26 Tem 2021 - 09:53

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Beykent Üniversite; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacak.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak  kaydı  ile aylık ve özlük hakları  yönünden 4857  sayılı  İş Kanunu  hükümlerine tabi  Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

26 Tem 2021 - 09:49 Malatya- Eğitim

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Çok sayıda öğretim üyesi alınacak mask
Çok sayıda öğretim üyesi alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK
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