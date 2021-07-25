BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU!

İstemedikleri adama ikinci kulübü de devrettiler!

10 Milyon TL’ye yakın bütçeyle kurulduktan sonra sezonu üçüncü sırada tamamlayan, oynadığı play off 2. Tur karşılaşmasında elenerek 2. Lig umutlarını bir sonraki yıla bırakan Yeşilyurt Belediyespor’un geleceği iyice merak konusu oldu. O kadar yatırım ve tesise karşın bir türlü istenilen başarıyı yakalayamayan Yeşilyurt ekibinde, daha önceden yapılacağı belirtilen olağan genel kurul yapılmazken, kulübün satılması için bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Kulübümüz satılık veya kiralık değildir, belediyemizin malıdır ve belediyemiz uhdesinde kalmaya devam edecektir

açıklamasını yaptıktan günler sonra Malatya’yı Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor ile güç birliği yapıldığı yönünde kamuoyuna bir duyuruda bulunuldu.

Geçtiğimiz yıl sivil yönetimden alınarak tamamen Yeşilyurt Belediyesi’nin himayesine geçen, Muzaffer Çelik başkanlığında tamamen belediye çalışanlarından oluşturulan yönetimle sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu yeşilli kulüp harcanan milyonlarca liraya rağmen adını bir üst lige yazdırmayı başaramadı. Bu yıl kadrosundaki birçok kaliteli futbolcuyu rakiplerine kaptırarak, iskelet kadrosu dağılan Yeşilyurt Belediyespor’un daha önce 16 Temmuz’da yapılacağı açıklanan Olağan Genel Kurul Toplantısıyla ilgili de kamuoyuna bilgi paylaşılmadı.

Ortada ne bir yönetim, ne bir teknik heyet ne de bir futbolcusu bulunan kulüple ilgili olarak önceki gün sosyal medyaya Yeni Malatyaspor ve Yeşilyurt Belediyespor tarafından bir bilgi paylaşıldı. Ortak yapılan paylaşımda,

Yeni Malatyaspor'umuz ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor'umuz arasında güçbirliği anlaşması... Şehrimizin 3.ligdeki güzide temsilcisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü ile Kulübümüz arasında 'güç birliği' anlaşmasına varılmıştır.Bu anlaşma doğrultusunda kulüplerimizin ortak çalışması, oluşturulacak kaynaklarla futbolda şehrimizin daha iyi noktalara taşınması, Malatya'da var olan amatör kulüplerle daha fazla istişare yapılıp, amatör futbolcu havuzundan maksimum seviyede faydalanılması gibi konularda kararlar alınmıştır.

Bu kararın Malatya futbolunun tüm liglerde söz sahibi olması adına önem taşıdığını belirtir, güç birliği anlaşmamızın şehrimize hayırlı olmasını dileriz

ifadeleri yer aldı.

SİYASİLER İSTEMİYORDU AMA İKİNCİ KULÜPTE ONA TESLİM

2019-2020 sezonunda küme düşen ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası TFF’nin küme düşmeyi bir sezonluk kaldırmasıyla Süper Lig’de yoluna devam eden Yeni Malatyaspor’da, kulüp başkanı Adil Gevrek’in geleceği merak konusu olmuştu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, basın mensuplarının karşısına çıkarak, özellikle siyasilerin Gevrek’in istifası yönünde karar aldığı açıklamış, kulüp divan kurulu da tavsiye niteliğindeki kararda, yönetimin istifasının doğru olacağı yönünde bir karar aldığını açıklamıştı.

Yeni sezon öncesi kulübe yeni başkan arayışları ile birlikte İstanbul’da ‘fiyasko’ niteliğinde bir toplantı düzenlenirken, kamuoyunun güvenmediği Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatyalı iş insanlarının başkanlığa sıcak bakmaması sonrası bir kez daha yoluna devam etmişti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından İstanbul’da organize edilen ve fiyaskoyla sonuçlanan toplantı, Gürkan’ın geçen sezon yaptığı açıklamalar ve sonrasında yine kulübe destek vermesi, siyasilerin güvensizliğine karşın Yeşilyurt Belediyespor’da Adil Gevrek’e teslim edildi.