25 Tem 2021 - 15:59- Spor G: 25 Tem 2021 - 16:03

Chebake G.Kıbrıs’a Transfer Oldu

Son olarak Yeni Malatyaspor’da forma giyen Faslı oyuncu Issam Chebake, Güney Kıbrıs takımlarından APOEL Nicosie’ye transfer oldu. 

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Chebake G.Kıbrıs’a Transfer Oldu mask

Kıbrıs ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Chebake’in transferini taraftarlarıyla paylaştı. 32 yaşındaki sağ bek yeni kulübüyle 2 yıllık anlaşma sağlarken yaptığı açıklamada APOEL Nicosie kulübü formasını giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Issam Chebake, Yeni Malatyaspor formasıyla 3 sezonda toplam 120 karşılaşmaya çıktı. Sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi Mayıs ayında sona eren Faslı oyuncu Süper Lig’de 1 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.
# İssam chebake, süper lig, yeni malatyaspor
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25 Tem 2021 - 15:59 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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