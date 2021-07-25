Chebake G.Kıbrıs’a Transfer Oldu

Kıbrıs ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Chebake’in transferini taraftarlarıyla paylaştı. 32 yaşındaki sağ bek yeni kulübüyle 2 yıllık anlaşma sağlarken yaptığı açıklamada APOEL Nicosie kulübü formasını giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Issam Chebake, Yeni Malatyaspor formasıyla 3 sezonda toplam 120 karşılaşmaya çıktı. Sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi Mayıs ayında sona eren Faslı oyuncu Süper Lig’de 1 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.