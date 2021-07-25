İrfan Buz Talebelerine Güç Aşılıyor!

Geride bırakılan sezonda ligi 45 puanla 15. sırada tamamlayan sarı kırmızılı ekipte tüm planlar bu yıl güçlü ve alternatifli bir kadroyla Süper Lig’de üst sıralarda yer almak üzerine kuruluyor. UEFA Avrupa Ligi’ne katıldığı 2019-2020 sezonundan sonra işlerin istenildiği gibi gitmediği Malatya ekibinde iki yıldır yaşanan küme düşme korkusunun bu yıl tekrar etmemesi için yönetim geçmişteki hataları tekrar etmek istemiyor. İrfan Buz’la sözleşme uzattıktan sonra kadrosundaki verimsiz oyuncularla yollarını ayıran Yeni Malatyaspor yönetimi, Elazığspor’dan Cengizhan Akgün, Hatayspor’dan Rayane Aabid ve Kasımpaşa’dan Oussama Haddadi’yi renklerine bağlarken Benjamin Tetteh ile Stevie Mallan’ı bonservisi ile kadrosuna kattı. Üçüncü etap kamp çalışmalarının sürdüğü Bolu kampında yeni sezon öncesinde güç ve dayanıklılık depolayan sarı kırmızılılarda teknik direktör İrfan Buz’un raporu doğrultusunda sağ bek ve ileri uç mevkilerine transfer arayışları da devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışı piyasasında birçok isimle temas halinde olan yönetimin birkaç gün içerisinde sağ beke takviye yapacağı öğrenildi.

BUZ TRANSFER İSTEDİ

Bolu Abant’ta hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz yapılan çalışmalar öncesinde takımdaki son durumla ilgili değerlendirmede bulundu. Yeni sezonun temellerini attıklarını kaydeden Buz,

Transfer konusunda şu anda çok önemli iki tane transferimiz var. Aslında daha fazla var gençleri de sayacağız. Rayane Aabid ile Haddadi çok önemli transferler bizim açımızdan geçen sene Rayane çok önemli bir sezon geçirdi. Haddadi de çok kaliteli bize güç katacağını düşünüyoruz. Ama aynı zamanda gençlere de önem veriyoruz. Burada transfer ettiğimiz bir sürü genç arkadaşımız var. Onların arasından da Süper Lig seviyesini yakalayabilen arkadaşlarımıza da şans vermek istiyoruz. Ama aynı zamanda ihtiyacımız olan bölgelere transfer arayışlarımız da devam ediyor

ifadelerine yer verdi.

Süper Lig’in bu yıl çok çetin müsabakalara sahne olacağına kaydeden Buz,

Tabi ki çok zor bir lig olduğu için futbol güzel bir oyun. Ama aynı zamanda futbolu çok ciddiye alıp çok çalışmanız gerekiyor. O yüzden biz her şeyden evvel iyi hazırlanıp iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Geçen yıl ligin son çeyreğinde kaldığımız için çok mutluyuz. Çok zor bir durumdayken ligde kaldık. Bu bizim için çok önemli. Bundan ders çıkararak önümüzdeki yıl özellikle taraftarlarımızla birlikte her şeyden evvel iyi futbol oynamak Malatya’mıza yakışır bir futbol istiyoruz

şeklinde konuştu.

Kampın son bölümünde futbolcularına kuvvet, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar yüklediğini sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam Bolu’da 3 hazırlık müsabakası oynayacaklarını ardından Başakşehir ile İstanbul’da özel karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Buz, takımının Malatya’ya dönüş için ise ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesini 9-10 Ağustos’u işaret etti.