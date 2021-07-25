25 Tem 2021 - 14:45- Gündem G: 25 Tem 2021 - 14:56

2 ocağa Şehit ateşi düştü

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu.
2 ocağa Şehit ateşi düştü mask

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
# suriye, şehit, fırat kalkanı, milli savunma bakanlığı

25 Tem 2021 - 14:45 Malatya- Gündem

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