25 Tem 2021 - 14:23- Sağlık G: 25 Tem 2021 - 14:29

İmdadına hava ambulansı yetişti

Malatya’da kalp krizi geçiren 76 yaşındaki şahıs, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İmdadına hava ambulansı yetişti mask

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan İbrahim Yıldırım (76), 112 ambulansıyla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım için Malatya 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Yıldırım, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.(İHA)
# malatya, Hava ambulansı, kalp krizi, darende

25 Tem 2021 - 14:23 Malatya/ Darende- Sağlık

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