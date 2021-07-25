Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan İbrahim Yıldırım (76), 112 ambulansıyla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım için Malatya 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Yıldırım, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.(İHA)
25 Tem 2021 - 14:23- Sağlık Güncelleme: 25 Tem 2021 - 14:29
İmdadına hava ambulansı yetişti
Malatya’da kalp krizi geçiren 76 yaşındaki şahıs, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.