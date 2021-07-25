25 Tem 2021 - 13:41- Kültür & Sanat G: 25 Tem 2021 - 14:10

Arslantepe kalıcı listede!

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınıp alınmayacağı ilişkin karar bugün verilecekti. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Malatyamı'za bir müjde geliyor" ifadelerine yer verdi. Edinilen bilgiye göre Arslantepe artık UNESCO kalıcı listesinde yer alıyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Arslantepe kalıcı listede! mask

Edinilen bilgiye göre UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alındı.

ARSLANTEPE NEDEN ÖNEMLİ?
Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe, 5 bin 500 yıllık tapınağı, milattan önce 3 bin 300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihte önemli bir yere sahip.

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.

Höyükte yapılan kazılar sonucunda milattan önce 3 bin 300-3 bin yıllarına ait bir kerpiç saray, milattan önce 3 bin 600-3 bin 500 yıllarına ait bir tapınak, binlerce güzel mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulundu. Elde edilen veriler, o dönemde Arslantepe’nin aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında laik sistemin ilk defa Anadolu'da başladığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın bilinen en eski kerpiç sarayındaki kazılarda çıkartılarak Malatya Müzesi'nde sergilenen kılıç, dünyanın bilinen en eski kılıcı özelliğini taşıyor. 5 bin yıl öncesine ait kılıcın yapımında kullanılan teknoloji ve üzerindeki gümüş dekorasyon farklı bir özelliği yansıtıyor.

# Arslantepe, Öznur Çalık, unesco, kalıcı liste

25 Tem 2021 - 13:41 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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