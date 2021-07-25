25 Tem 2021 - 13:26- Ekonomi G: 25 Tem 2021 - 13:36

Tütün ticareti kooperatiflerle yapılacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki tütün üreticilerini ziyaret etti. Çalık, “Tütün üreticilerimizin her zaman yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız” dedi.
Tütün ticareti kooperatiflerle yapılacak mask

Milletvekili Çalık beraberinde Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ile birlikte Doğanşehir ilçesinin Kurucuova Mahallesinde tütün üreticileriyle bir araya geldi. Çalık, çiftçilerin üretiminin önemini bildiklerini ve üreticinin alın terinin kıymetinin farkında olduklarını belirterek,

Siz tütün üreticilerimiz ve satıcılarımızın talepleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara ilişkin getirilen hapis cezasının yürürlülüğü 6 ay daha ertelendi. Sizler 2 Temmuz’da Malatya-Adana karayolunu traktörlerinizle kapatıp, “Öznur Çalık gelip bize söz vermezse biz bu yolu açmayız” demiştiniz. Bizde o gün çıkıp geldik ve sizlerin taleplerinizi tek tek dinledik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş ile görüşerek cezanın 6 ay uzatılmasını talep etmiş ve o gün uzatılacak sözünü sizlere vermiştik. Yoğun geçen bir meclis maratonunda sizlerin talebiniz torba yasaya konuldu ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bizler bugüne kadar siz tütün üreticilerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanınızdayız ve yanınızda olacağız

diye konuştu. Malatya’da 2020 yılında 9 bin 278 dekar alanda 2 bin 406 ton işlenmemiş tütün üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Çalık, “Önümüzdeki süreçte tütün üretimi ve ticareti hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde kooperatifler sayesinde kolay şartlarda yapılacaktır” dedi.
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25 Tem 2021 - 13:26 Malatya/ Doğanşehir- Ekonomi

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