25 Tem 2021 - 12:51- Gündem G: 25 Tem 2021 - 13:15

Çalık'tan merak uyandıran paylaşım

AK Parti Malatya milletvekili Öznur Çalık, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Çalık'ın "Malatyamı'za bir müjde geliyor" paylaşımına kısa sürede onlarca yorum geldi.

FERDİ DURDU
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Çalık'tan merak uyandıran paylaşım mask

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sosyal medya hesabından "Malatyamı'za bir müjde geliyor" paylaşımında bulundu.  Çok sayıda yorum alan paylaşımda vatandaşlar tahminlerde bulundu. 

Vatandaşların paylaşımlarında; 'Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geliyor?' 'Malatya'ya bir Havalimanı şart', 'Hızlı Tren' gibi paylaşımlar yapılırken, müjdenin çok farklı bir konu olduğu ve ilerleyen saatlerde açıklanacağı öğrenildi.  
# Öznur Çalık, ak parti, müjde, malatya

25 Tem 2021 - 12:51 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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