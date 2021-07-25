Çalık'tan merak uyandıran paylaşım

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sosyal medya hesabından "Malatyamı'za bir müjde geliyor" paylaşımında bulundu. Çok sayıda yorum alan paylaşımda vatandaşlar tahminlerde bulundu.

Vatandaşların paylaşımlarında; 'Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geliyor?' 'Malatya'ya bir Havalimanı şart', 'Hızlı Tren' gibi paylaşımlar yapılırken, müjdenin çok farklı bir konu olduğu ve ilerleyen saatlerde açıklanacağı öğrenildi.