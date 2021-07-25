25 Tem 2021 - 11:51- Gündem G: 25 Tem 2021 - 11:58

Öğrenciler çareyi elektrik üretiminde buldu

Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sulama nedeniyle gelen yüksek elektirik faturalarından kurtulmak için okul bünyesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için harekete geçti.
Öğrenciler çareyi elektrik üretiminde buldu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Eski adıyla Ziraat Okulu olarak bilinen Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kentte bir ilke imza atarak güneş enerjisi ile elektrik üretimine başlayacak.

Okul, Tarım, Hayvancılık, Gıda, Yiyecek ve İçecek alanlarında eğitim öğretime ve üretim faaliyetlerini sürdüren Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sulama nedeniyle gelen yüksek elektirik faturalarından kurtulmak için okul bünyesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için harekete geçti. Okul idarecileri hazırlanan proje ile Elektirik dağıtım şirketine başvurusunu yaptı. Projeye onay verilmesi halinde ise elektirik enerjisi üretimine başlayacaklarını anlatan Okul Müdürü Şükrü Doğan,

Bizler de özellikle yaz aylarında mevcut arazilerimizin sulama işlerinin başlaması ile okulumuza gelen yüksek elektrik faturalarımızı nasıl düşürebiliriz diyerek yola çıktık. Okulumuza, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kazandırarak fayda sağlayacağımızı düşündük. GES için gerekli malzemeleri okulumuz imkânları ile temin ederek Fırat Elektrik Dağıtım Bölge Müdürlüğüne müracaatımızı yaparak GES projemizin onaylanmasını bekledik. Projemizin onaylanması ile GES imalatını okulumuza ait pansiyon çatısında gerçekleştirerek Malatya’da bir ilke imza attık. Şu an sadece Fırat Elektrik Dağıtım Bölge Müdürlüğünün geçici ve kesin kabulünü bekliyoruz. Bu gerçekleştikten sonra elektrik üretimimiz başlayacaktır. Bu şekilde yapacağımız çalışmalarla bize duyulan güvene layık olmaya çalışacağız

diye konuştu.(İHA)
# elektrik, yüksek fatura, , GES

25 Tem 2021 - 11:51 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
“Türkiye en hızlı büyüyen ülkeler arasında olacak" mask
“Türkiye en hızlı büyüyen ülkeler arasında olacak"
Kurbanlık etinde bilinmesi gerekenler mask
Kurbanlık etinde bilinmesi gerekenler
DEPODAKİ SU YETERSİZLİĞİNE MASKİ'DEN ÇÖZÜM YOK mask
DEPODAKİ SU YETERSİZLİĞİNE MASKİ'DEN ÇÖZÜM YOK
Bağışlanan kurbanlıklar 7 ülkede dağıtılacak mask
Bağışlanan kurbanlıklar 7 ülkede dağıtılacak
"Hiçbir Pazarcı Çarşıda Tezgah Açmaz!" mask
"Hiçbir Pazarcı Çarşıda Tezgah Açmaz!"
“Suyumuz sürekli kesiliyor” mask
“Suyumuz sürekli kesiliyor”
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL