Silahlı olaylarda 2 kişi yaralandı

Orduzu Mahallesi Kaldırım sokakta 24 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olay da 1 kişi tabanca ile ateş açılması sonucunda yaralandı. İddiaya göre; K.U., bölgede bulunan bağ evi civarına zaman zaman uyuşturucu madde kullanmak için gelen şüpheli M.Ö.’ye müsaade etmeyince aralarında husumet başladı. Yanına arkadaşı F.A.’yı da alarak tekrar bağ evinin bulunduğu bölgeye giden M.Ö. burada tabanca ile ateş açarak K.U.’yu yaraladı. K.U., Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

‘YAN BAKMA’ YÜZÜNDEN HUSUMETLERİ VARMIŞ

Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi yolu üzerinde meydana gelen olayda ise O.K., tabanca ile açılan ateş sonucunda yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının O.K.’nin kendisine R. adlı kişinin ateş açtığını ifade etti. O.K., şüpheli ile aralarında geçmişe yönelik yan bakma yüzünden husumetleri bulunduğunu, karşılaşınca kendisine ateş açıldığını iddia etti.