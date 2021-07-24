“Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir”

Aydın, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Basının, demokratik ve çağdaş toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu dile getiren Aydın, medya çalışanlarının ülkenin menfaatleri doğrultusunda bütün zor şartlara rağmen en iyi şekilde görevini yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatmada, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” sözünü hatırlatan Aydın, şunları söyledi:

Kamuoyunun sesi olan basın kuruluşlarımız, vatandaşların beklentilerine ve hassasiyetlerine dikkat ederek, sorunları gündeme getirip, çözüm üretilmesi noktasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak; vatandaşların haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının yanı sıra demokrasinin önemli unsurlarından biridir. Bu noktada basının güçlü olması ülke demokrasisi adına da büyük önem arz etmektedir. Çünkü medyanın güçlü olması; ifade özgürlüğünün yanı sıra kamuoyunun talep ve isteklerinin doğru bir şekilde yansıtılması noktasında da önem taşımaktadır.

15 Temmuz hain darbe girişiminde medyanın devletin ve milletin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyduğunu ve darbe girişiminin bertaraf edilmesinde etkin bir rol üstlendiğini ifade eden Aydın, görevini özveriyle yerine getiren basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.