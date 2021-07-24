24 Tem 2021 - 00:28- Eğitim G: 24 Tem 2021 - 00:32

Çok sayıda öğretim üyesi alınacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alım İlanı yayınladı.
Çok sayıda öğretim üyesi alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

24 Tem 2021 - 00:28 Malatya- Eğitim

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Çok sayıda öğretim üyesi alınacak mask
Çok sayıda öğretim üyesi alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Öğretim Üyesi Alınacak mask
Öğretim Üyesi Alınacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK
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