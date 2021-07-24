Öğretim Üyesi Alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

3 öğretim üyesinin alınacağı ilana başvuru süresi ise ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olduğu belirtildi.

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