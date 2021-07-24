Çok Sayıda Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, '' Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Başvurular dijital ortamda 9 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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