Gürkan Milletvekili Adayı olacak mı?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son zamanlarda vatandaşlar arasında konuşulan ‘Gürkan Milletvekili adayı olacakmış’ söylentilerini cevapladı. Bu konuda kısa bir değerlendirme yapan Başkan Gürkan, yarının hesabını yapanın kahraman olamayacağını ifade etti.
“YARININ SAHİBİ ALLAH’TIR”
Başkan Gürkan, bu memleketin hizmetine talip olduklarını dile getirerek,
Makamlar gelip geçicidir. Şu anda biz Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanıyız. Malatya’yı Türkiye’nin en iyi illeri arasına yapma kararlılığındayız. Yarının sahibi Allah’tır. Buradan eve gideceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.