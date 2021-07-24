24 Tem 2021 - 10:30- Siyaset G: 23 Tem 2021 - 15:20

Gürkan Milletvekili Adayı olacak mı?

Milletvekilliğine aday olup olmayacağı söylentilerini değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu memleketin hizmetine talip olduklarını dile getirdi. Yarının hesabını yapanın kahraman olamayacağını belirten Başkan Gürkan, “Yarının sahibi Allah’tır. Buradan eve gideceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
Gürkan Milletvekili Adayı olacak mı? mask

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son zamanlarda vatandaşlar arasında konuşulan ‘Gürkan Milletvekili adayı olacakmış’ söylentilerini cevapladı. Bu konuda kısa bir değerlendirme yapan Başkan Gürkan, yarının hesabını yapanın kahraman olamayacağını ifade etti.

“YARININ SAHİBİ ALLAH’TIR”

Başkan Gürkan, bu memleketin hizmetine talip olduklarını dile getirerek, 

Makamlar gelip geçicidir. Şu anda biz Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanıyız. Malatya’yı Türkiye’nin en iyi illeri arasına yapma kararlılığındayız. Yarının sahibi Allah’tır. Buradan eve gideceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz

dedi.
# selahattin gürkan, malatya

24 Tem 2021 - 10:30 Malatya- Siyaset

Muhabir Mutlu Sarıgül

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