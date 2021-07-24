24 Tem 2021 - 10:30- Siyaset

Gürkan Milletvekili Adayı olacak mı?

Milletvekilliğine aday olup olmayacağı söylentilerini değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu memleketin hizmetine talip olduklarını dile getirdi. Yarının hesabını yapanın kahraman olamayacağını belirten Başkan Gürkan, “Yarının sahibi Allah’tır. Buradan eve gideceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz” dedi.